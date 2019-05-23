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У країнах ЄС починаються вибори в Європарламент

Новини » Політика    23.05.2019 - 06:57
У країнах ЄС починаються вибори в Європарламент
Ілюстративне фото (European Union 2017 - European Parliament)

Голосування 23 травня проведуть у Великобританії і Нідерландах

У Великобританії і Нідерландах в четвер починаються вибори в Європейський парламент. Про це повідомляє РБК-Україна.

Крім того, в п'ятницю голосування проведуть для мешканців Ірландії та Чехії, а 25 травня - в Латвії, Мальті та в Словаччині. В інших країнах Євросоюзу вибори пройдуть в неділю.

У цілому в європейських виборах 2019 року візьмуть громадяни 28 країн, у тому числі Великобританія, які ще не погодили процес свого виходу з ЄС. У країнах Євросоюзу налічується 426 млн виборців, що мають право взяти участь у цих виборах.

Раніше Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова попередила про загрозу маніпуляції результатами виборів у Європейський парламент з боку ряду країн, включаючи Росію.

Раніше повідомлялося, що жителі Великобританії, незалежно від результату переговорів уряду і опозиції з питань Brexit, візьмуть участь у виборах депутатів Європарламенту, які пройдуть у країнах ЄС з 23 по 26 травня.

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