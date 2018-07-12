Украина стоит на пороге членства в НАТО, - Елисеев

Константин Елисеев заявил, что Украина уже "стоит на пороге членства в НАТО"

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина фактически стоит на пороге членства в НАТО. Об этом заявил Константин Елисеев в эфире "Прямого" канала.

По его словам, 12 июля Петр Порошенко будет иметь более 15 двусторонних встреч с лидерами государств-членов Альянса, для того чтобы укрепить двустороннее сотрудничество.

"Саммит только стартовал, а мы уже имеем практический результат – это заявление, в котором фактически подводится итог почти четырехлетней работы президента и его команды. Речь идет о подтверждение перспективы членства Украины в НАТО", - сказал он.

Кроме того, Елисеев отметил, что в вопросе вступления Украины в НАТО в будущем речь идет об углубленной интеграции

"Мы будем добавлять слова "углубленная интеграция" и "ускорения интеграции". Поэтому мы сейчас уже и есть страна-аспирант, фактически страна, которая стоит на пороге членства в НАТО. И для нас очень важно теперь обеспечить максимальный консенсус среди всех стран-членов НАТО относительно нашего членства", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение саммита Североатлантического альянса (НАТО) по укреплению партнерства с Украиной.

По его словам, Украина будет делать все возможное для обеспечения реализации евроатлантических стремлений украинского народа.