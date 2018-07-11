Порошенко приветствует решение НАТО об укреплении партнерства с Украиной

Сегодня саммит НАТО подтвердил евроатлантические стремления Украины

Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение саммита Североатлантического альянса (НАТО) относительно укрепления партнерства с Украиной. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Приветствую решение Брюссельского саммита НАТО относительно укрепления партнерства с Украиной и наших несомненных перспектив евроатлантической интеграции", - заявил Порошенко.

Он отметил, что Украина будет делать все возможное для обеспечения реализации евроатлантических стремлений украинского народа.

Также президент высоко оценил приверженность Альянса поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах и одобрил готовность союзников продолжить мощное, скоординированное, трансатлантическое давление на Россию.

Кроме того, Порошенко сообщил, что завтра на саммите в Брюсселе он продолжит работу с лидерами НАТО относительно реализации интеграционного потенциала Украины.

Отметим, что сегодня саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.

Напомним, сегодня, 11 июля, Порошенко прибыл в Брюссель для участия в саммите Североатлантического альянса.