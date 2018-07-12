Україна стоїть на порозі членства в НАТО, - Єлісєєв

Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна вже "стоїть на порозі членства в НАТО"

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна фактично стоїть на порозі членства в НАТО. Про це заявив Костянтин Єлісєєв в ефірі "Прямого" каналу.

За його словами, 12 липня Петро Порошенко буде мати понад 15 двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів Альянсу, для того щоб зміцнити двосторонню співпрацю.

"Саміт щойно стартував, а ми вже маємо практичний результат – це заява, в якій фактично робиться підсумок майже чотирирічної роботи президента і його команди. Йдеться про підтвердження перспективи членства України в НАТО", - сказав він.

Крім того, Єлісєєв зазначив, що у питанні вступу України до НАТО в майбутньому йдеться про поглиблену інтеграцію

"Ми будемо додавати слова не "поглиблена інтеграція" і "пришвидшення інтеграції". Тому ми зараз вже є країна-аспірант, фактично країна, яка стоїть на порозі членства в НАТО. І для нас дуже важливо тепер забезпечити максимальний консенсус серед усіх країн-членів НАТО щодо нашого членства", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко привітав рішення саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) щодо зміцнення партнерства з Україною.

За його словами, Україна робитиме все можливе для забезпечення реалізації євроатлантичних прагнень українського народу.