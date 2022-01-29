У стран НАТО разные взгляды на поставки оружия Украине, - Столтенберг

"Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать вооруженные силы, бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды", - отметил он.

По его словам, некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Балтии уже поставляют оружие.

"Это право Украины на самооборону. Украина имеет право на самооборону, это принцип, закрепленный в Уставе ООН", - добавил Столтенберг.

В то же время он исключил, что поставки оружия для Украины могут представлять угрозу безопасности России, поскольку Москва располагает самой большой армией в Европе, современными вооружениями и ядерным оружием.