У країн НАТО різні погляди на постачання зброї Україні, - Столтенберг

"Я думаю, що союзники по НАТО зобов'язані надавати підтримку Україні. Ми надаємо політичну підтримку, практичну підтримку, ми допомагаємо їм модернізувати збройні сили, боротися з корупцією та створювати механізми кіберзахисту. Щодо оборонного озброєння, то у союзників різні погляди", - наголосив він.

За його словами, деякі союзники, такі як Великобританія, США чи країни Балтії, вже постачають зброю.

"Це право України на самооборону. Україна має право на самооборону, це принцип, закріплений у Статуті ООН", - додав Столтенберг.

Водночас він виключив, що постачання зброї для України можуть становити загрозу безпеці Росії, оскільки Москва має у своєму розпорядженні найбільшу армію в Європі, сучасні озброєння та ядерну зброю.