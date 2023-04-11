ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Страхування воєнно-політичних ризиків в Україні: що пропонує НБУ

Новость на русском →
Україна, Вівторок 11 квітня 2023 10:30
Страхування воєнно-політичних ризиків в Україні: що пропонує НБУ Фото: перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк розробив концепцію створення системи страхування воєнно-політичних ризиків, ураховуючи досвід міжнародних експертів з Великобританії, США та низки країн Європейського Союзу. Ця концепція має стати основою відповідного законопроекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

Як зазначила Рожкова, через повномасштабну війну інвестори в Україні, крім регуляторних та правових ризиків, стикнулися з ризиками фізичного знищення активів та втрати інвестицій, з ускладненням експорту, імпорту та логістики. Вони потребують покриття поточних ризиків зараз та захисту в перспективі.

За її словами, створення комплексної системи страхування - тривалий процес, але його можна розділити на два етапи. На першому - запустити перехідну модель для швидкого старту страхування воєнно-політичних ризиків, в основу якої можуть бути закладені ключові пропозиції USAID про створення фонду за участю міжнародних партнерів та донорів.

На цьому етапі Міністерство економіки спільно з НБУ визначать критерії значущих проектів для економіки, які матимуть доступ до фонду, та вимоги до вітчизняних страхових компаній, а також узгодять з міжнародними партнерами й донорами організаційні аспекти нової системи, підходи до ціноутворення та принципи андерайтингу.

"Другий етап передбачатиме створення довгострокової та повноцінної вітчизняної системи страхування воєнно-політичних ризиків або Воєнного страхового пулу України", - сказала Рожкова.

Його призначення - накопичення коштів для майбутніх виплат та централізоване перестрахування ризиків на міжнародному ринку.

Нагадаємо, НБУ припускає відчутне зменшення "безпекових ризиків" в Україні на початку 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року