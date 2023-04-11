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Страхование военно-политических рисков в Украине: что предлагает НБУ

Новина українською →
Украина, Вторник 11 апреля 2023 10:30
Страхование военно-политических рисков в Украине: что предлагает НБУ Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк разработал концепцию создания системы страхования военно-политических рисков с учетом опыта международных экспертов из Великобритании, США и ряда стран Европейского Союза. Эта концепция должна стать основой соответствующего законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

Как отметила Рожкова, из-за полномасштабной войны инвесторы в Украине, кроме регуляторных и правовых рисков, столкнулись с рисками физического уничтожения активов и потери инвестиций, с усложнением экспорта, импорта и логистики. Они требуют покрытия текущих рисков и защиты в перспективе.

По ее словам, создание комплексной системы страхования - длительный процесс, но его можно разделить на два этапа. На первом - запустить переходную модель для быстрого старта страхования военно-политических рисков, в основу которой могут быть заложены ключевые предложения USAID о создании фонда с участием международных партнеров и доноров.

На этом этапе Министерство экономики совместно с НБУ определят критерии значимых проектов для экономики, которые будут иметь доступ к фонду, и требования к отечественным страховым компаниям, а также согласуют с международными партнерами и донорами организационные аспекты новой системы, подходы к ценообразованию и принципы андерайтинга.

"Второй этап предполагает создание долгосрочной и полноценной отечественной системы страхования военно-политических рисков или Военного страхового пула Украины", - сказала Рожкова.

Его назначение - накопление средств для будущих выплат и централизованное перестрахование рисков на международном рынке, добавила она.

Напомним, НБУ предполагает ощутимое уменьшение " безопасных рисков " в Украине в начале 2024 года.

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Национальный банк Украины
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