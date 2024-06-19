Страху "ескалації" більше немає, - посол Естонії про допомогу Заходу Україні

"Думаю, більше ні. Зараз ми бачимо, що дедалі більше країн постачають Patriot та інші системи ППО. Багато країн не обмежують Україну у використанні своєї зброї для атак на об'єкти на федеральній території Росії. Наразі ми бачимо, що США зняли всі ці обмеження", - констатувала вона.

Зокрема, вона зазначила, що такі рішення два роки тому не можна було й уявити.

"Отже, цих погроз ескалації їх більше немає. І я думаю, що Росія також дуже добре це розуміє", - додала посол.