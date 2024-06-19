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Страху "ескалації" більше немає, - посол Естонії про допомогу Заходу Україні

Україна, Середа 19 червня 2024 09:54
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Страху "ескалації" більше немає, - посол Естонії про допомогу Заходу Україні Фото: посол Естонії в Україні Аннелі Кольк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Країни Заходу вже не мають страху "ескалації" з наданням допомоги Україні.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловила посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

"Думаю, більше ні. Зараз ми бачимо, що дедалі більше країн постачають Patriot та інші системи ППО. Багато країн не обмежують Україну у використанні своєї зброї для атак на об'єкти на федеральній території Росії. Наразі ми бачимо, що США зняли всі ці обмеження", - констатувала вона.

Зокрема, вона зазначила, що такі рішення два роки тому не можна було й уявити.

"Отже, цих погроз ескалації їх більше немає. І я думаю, що Росія також дуже добре це розуміє", - додала посол.

Допомога Україні

Слова посла підтверджуються кількома недавніми заявами західних лідерів. Зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, нещодавно кажучи про удари по РФ з F-16, заявив, що Україна має право на самозахист, це не ескалація.

Крім того, представник Державного департаменту Метью Міллер наголошував, що дозвіл США на удари з американської зброї по цілях на території Росії покликаний краще захистити Україну і не призведе до ескалації бойових дій на фронті.

Аналогічна думка і у канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо ударів німецькою зброєю по території РФ.

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