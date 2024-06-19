Страха "эскалации" больше нет, - посол Эстонии о помощи Запада Украине

"Думаю, больше нет. Сейчас мы видим, что все больше стран поставляют Patriot и другие системы ПВО. Многие страны не ограничивают Украину в использовании своего оружия для атак на объекты на федеральной территории России. Сейчас мы видим, что США сняли все эти ограничения", - констатировала она.

В частности, она отметила, что такие решения два года назад нельзя было и представить.

"Итак, этих угроз эскалации их больше нет. И я думаю, что Россия тоже очень хорошо это понимает", - добавила посол.