Страховщики и лизингодатели самолетов стали жертвами гибридной атаки России, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила запрет полетов в воздушном пространстве страны с представителями Международной организации гражданской авиации (ИАКО). Она отметила, что страховщики и лизингодатели стали жертвами гибридной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

Как отметили в дипведомстве, встреча Джапаровой с президентом Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано и генсекретарем организации Хуаном Карлосом Саласаром прошла 17 февраля. Она рассказала им о ситуации с безопасностью в украинском небе и усилиях правительства и мирового сообщества по сдерживанию российской агрессии.

В ходе беседы Джапарова заверила представителей ИКАО в контроле ситуации на границе и в воздушном пространстве страны. Она отметила, что гибридные методы войны, которые использует Россия против Украины в течение 8 лет, включают дезинформацию и кибератаки.

"Жертвами этих информационных атак становятся участники рынка страхования и лизинга авиационной техники. Это, в свою очередь, несет угрозу стабильному авиационному сообщению Украины с миром", - отметила замминистра.