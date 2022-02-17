Страховщики и лизингодатели самолетов стали жертвами гибридной атаки России, - МИД
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обсудила запрет полетов в воздушном пространстве страны с представителями Международной организации гражданской авиации (ИАКО). Она отметила, что страховщики и лизингодатели стали жертвами гибридной атаки России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Как отметили в дипведомстве, встреча Джапаровой с президентом Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано и генсекретарем организации Хуаном Карлосом Саласаром прошла 17 февраля. Она рассказала им о ситуации с безопасностью в украинском небе и усилиях правительства и мирового сообщества по сдерживанию российской агрессии.
В ходе беседы Джапарова заверила представителей ИКАО в контроле ситуации на границе и в воздушном пространстве страны. Она отметила, что гибридные методы войны, которые использует Россия против Украины в течение 8 лет, включают дезинформацию и кибератаки.
"Жертвами этих информационных атак становятся участники рынка страхования и лизинга авиационной техники. Это, в свою очередь, несет угрозу стабильному авиационному сообщению Украины с миром", - отметила замминистра.
Напомним, с 14 февраля мировых страховые компании прекратили страхование самолетов в небе Украины.
Отметим, для гарантий бесперебойных полетов над Украиной Кабинет министров выделил почти 17 млрд гривен на поддержку национальных авиакомпаний.
Как сообщало РБК-Украина, ряд авиакомпаний заявили о продолжении полетов в Украину. В частности, об этом сказал гендиректор Ryanair Майкл О'Лири.