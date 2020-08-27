Страховой полис и самоизоляция: как изменились правила въезда из Крыма и Донбасса

Работа КПВВ с оккупированным Крымом возобновляется 29 августа 2020 года. Для въезда на подконтрольную украинскому правительству территорию необходимо иметь страховой полис.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Иностранцы и лица без гражданства должны иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует весь срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

"Полис должен быть выдан страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией - партнером", - сообщили в ведомстве.

Также все категории граждан, прибывающих из временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР.

Для прохождения самоизоляции надо установить и активировать мобильное приложение "Дий". В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации. Самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работники официальных представительств международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

Напомним, 29 августа прекратится действие распоряжения Кабмина о приостановке работы пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом.

Отметим, что правительство запретило пересечение украинской границы иностранцам для предотвращения распространения COVID-19