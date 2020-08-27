Страховий поліс і самоізоляція: як змінилися правила в'їзду з Криму і Донбасу

Робота КПВВ з окупованим Кримом відновлюється 29 серпня 2020 року. Для в'їзду на підконтрольну українському уряду територію необхідно мати страховий поліс.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Іноземці та особи без громадянства повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє весь термін перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

"Поліс повинен бути виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні чи договірні відносини із українською страховою компанією - партнером", - повідомили у відомстві.

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливе у разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Для проходження самоізоляції треба встановити та активувати мобільний додаток "Дія". У разі неможливості встановлення такого мобільного додатка особа підлягає обсервації. Самоізоляцію не повинні проходити діти до 12 років та працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.

Нагадаємо, 29 серпня припиниться дія розпорядження Кабміну про тимчасове припинення роботи пунктів пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом.

Зазначимо, уряд заборонив перетин українського кордону іноземцям для запобігання поширенню COVID-19