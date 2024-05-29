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Страховой стаж для пенсии можно купить: сколько стоит месяц работы

Среда 29 мая 2024 12:46
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Страховой стаж для пенсии можно купить: сколько стоит месяц работы Фото: как купить страховой стаж для пенсии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцы могут в онлайн-режиме приобрести страховой стаж для получения пенсии в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал Украины.

Для приобретения страхового стажа не нужно посещать госучреждения. Для этого достаточно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с Пенсионным фондом Украины.

Перед тем как воспользоваться услугой необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины через веб-портал электронных услуг Фонда. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

  • войти в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпису" или системы GOV.ID;
  • выбрать раздел "Коммуникация с ПФУ" и "Договор на добровольное участие";
  • внести персональные данные лица в пользу которого вы хотите сделать взносы;
  • если платите за себя - выберите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию;
  • дайте согласие на обработку данных и подтвердите внесенные данные;
  • подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Підписати і сплатити";
  • оплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через Portmone или платежные поручения.

Фото: как купить страховой стаж для пенсии (Getty Images)

Среди тех, кто может "докупить" стаж - застрахованные и незастрахованные люди старше 16 лет, которые относятся к одной из этих категорий:

  • трудоустроенные за рубежом, которые хотят получать пенсию в Украине;
  • предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;
  • с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить размер пенсии в будущем.

Для того, что засчитать полный месяц страхового стажа необходимо оплатить минимум минимальный страховой взнос, который рассчитывается по формуле "минимальная заработная плата * 22".

С 1 апреля минимальный страховой взнос составляет 1760 грн.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 2024 года для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Более того, ежегодно страховой стаж увеличивается на 12 месяцев. Уже в 2028 году он составит 35 лет.

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