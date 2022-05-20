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Страховая компания Zurich продает свой бизнес в России

Фото: Страховая компания Zurich продает свой бизнес в России (euractiv.com)
Автор: Валерия Полищук

Швейцарская страховая компания Zurich объявила о продаже своего бизнеса в России. Также компания намерена прекратить коммерческую деятельность в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании сообщили, что договорились о продаже своего бизнеса в России 11 членам команды подразделения.

"С новыми владельцами бизнес будет работать самостоятельно под другим брендом, а Zurich больше не будет вести деятельность в России. Сделка позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка", - говорится в сообщении.

Zurich Russia - страховщик имущества и ущерба, занимающий около 0,3% российского рынка страхования нежизни. Ее основной деятельностью является поддержка деятельности в России международных клиентов Цюрих. В 2021 году валовые премии "Цюрих Россия" составили около 34 млн долларов, в том числе 3 млн долларов от внутренних клиентов.

Напомним, ранее страховая компания Zurich Insurance изменила свой логотип в социальных сетях, чтобы не ассоциироваться с символом вторжения российской армии в Украину.

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