Страховая компания Zurich продает свой бизнес в России

Швейцарская страховая компания Zurich объявила о продаже своего бизнеса в России. Также компания намерена прекратить коммерческую деятельность в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

В компании сообщили, что договорились о продаже своего бизнеса в России 11 членам команды подразделения.

"С новыми владельцами бизнес будет работать самостоятельно под другим брендом, а Zurich больше не будет вести деятельность в России. Сделка позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка", - говорится в сообщении.

Zurich Russia - страховщик имущества и ущерба, занимающий около 0,3% российского рынка страхования нежизни. Ее основной деятельностью является поддержка деятельности в России международных клиентов Цюрих. В 2021 году валовые премии "Цюрих Россия" составили около 34 млн долларов, в том числе 3 млн долларов от внутренних клиентов.