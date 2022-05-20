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Страхова компанія Zurich продає свій бізнес в Росії

Фото: Страхова компанія Zurich продає свій бізнес в Росії (euractiv.com)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарська страхова компанія Zurich оголосила про продаж свого бізнесу в Росії. Також компанія має намір припинити комерційну діяльність в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії повідомили, що домовилися про продаж свого бізнесу в Росії 11 членам команди підрозділу.

"З новими власниками бізнес буде працювати самостійно під іншим брендом, а Zurich більше не буде вести діяльність в Росії. Угода дозволить новій компанії зберегти професійну команду з накопиченим страховим досвідом і продовжити обслуговування російського ринку", - йдеться в повідомленні.

Zurich Russia - страховик майна і збитку, що займає близько 0,3% російського ринку страхування. Її основною діяльністю є підтримка діяльності в Росії міжнародних клієнтів. У 2021 році валові премії "Цюріх Росія" склали близько 34 млн доларів, у тому числі 3 млн доларів від внутрішніх клієнтів.

Нагадаємо, раніше страхова компанія Zurich Insurance змінила свій логотип у соціальних мережах, щоб не асоціюватися з символом вторгнення російської армії в Україну.

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