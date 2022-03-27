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Чтобы не ассоциироваться с армией РФ: швейцарская страховая компания изменила логотип

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Цюрих, Воскресенье 27 марта 2022 04:16
Чтобы не ассоциироваться с армией РФ: швейцарская страховая компания изменила логотип Логотип Zurich Insurance (euractiv.com)
Автор: Константин Широкун

Крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance изменила свой логотип в социальных сетях, чтобы не ассоциироваться с символом вторжения российской армии в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Zurich Insurance удалила свой логотип "Z" из социальных сетей. Компания заявила, что удаляет логотип — белую букву Z на синем фоне — потому что не хочет, чтобы ее истолковали как поддержку России в конфликте.

"Мы временно отказываемся от буквы "Z" в социальных сетях, где она используется изолированно и может быть неверно истолкована", — говорится в заявлении компании. Ранее в этом месяце Zurich Insurance заявила, что больше не будет обслуживать клиентов из России.

Напомним, в Украине на технике российских оккупантов нанесены латинские буквы Z, V и X. О том, как их расшифровали украины, и что они означают на самом деле - в материале РБК-Украина.

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