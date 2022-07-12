Страхування майна: від чого залежить вартість полісу та на що звернути увагу

Страхування майна - це добровільний вид страхування. Іноді така страховка може бути обов'язковою умовою іпотечного договору, без оформлення якої банки не видають кредит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Яке майно можна застрахувати

Населення може страхувати:

квартиру, будинок та їх оздоблення;

домашнє майно (наприклад, меблі, побутова техніка тощо);

садовий інвентар,

присадибні будови (наприклад, гараж, альтанки, паркан, криниця тощо).

Бізнес може страхувати:

будинки, споруди, приміщення;

обладнання та устаткування (наприклад, виробниче, офісне, торгівельне тощо);

рухоме майно (наприклад, меблі, офісна техніка тощо);

товари на складі, готова продукція тощо.

Застрахувати майно може власник (на основі права власності) або орендар ( на підставі права користування (оренди) майном).

Від яких ризиків страхують майно

Страховики пропонують своїм клієнтам різні програми страхування майна з різною комбінацією ризиків.

Варто зауважити, що вогневі ризики є ключовою складовою договорів страхування.

Серед страхових ризиків можуть бути:

вогневі ризики: пожежа, удар блискавки, вибух, загоряння електроприладів, падіння пілотованих літальних апаратів або їх частин;

дія води: затоплення; аварії водогінних, каналізаційних мереж та опалювальних, пожежних, спринклерних або інших систем тощо;

стихійні явища: бурі, урагани, зливи, повені, град, надмірні опади, обвал, просідання ґрунту тощо;

протиправні дії третій осіб: крадіжка, розбій, грабіж, умисне знищення, підпал тощо.

Також кожна страхова компанія аналізує та визначає причини настання страхового випадку. Страховка від затоплення може покривати тільки побутову ситуацію - наприклад, коли в будинку прорвало трубу. А ось повені, які теж можуть стати причиною затоплення, частіше зараховують до стихійних лих, і це окремий ризик у договорі.

Під "затопленням" страхова компанія може визначати збиток, завданий житловому приміщенню або іншому застрахованому майну страхувальника внаслідок дії води, що проникла із сусідніх приміщень, які не належать страхувальнику.

Зазвичай збитки від будь-якого роду військових дій, маневрів чи інших військових заходів і їх наслідків не покриваються договором страхування майна. Проте, окремі договори страхування можуть містити покриття таких випадків.

Читайте уважно страховий договір перед підписанням. Спершу ретельно вивчіть пункти договору, які визначають умови отримання відшкодування.

Від чого залежить вартість страхування майна

Перш за все, страхова сума залежить від вартості майна, переліку страхових ризиків та ймовірності їх настання, наявності франшизи і її розміру.

Звісно, чим більше страхових ризиків покриває страховка, тим дорожчою вона буде.

Перед укладанням, договору слід проаналізувати ризики, настання яких є найбільш ймовірним. Наприклад, не варто страхувати будинок від ризику цунамі, якщо він знаходиться в Київській області, оскільки така ситуація є неможливою.