Страхова компанія Allianz продала свої активи у Росії

Після тривалого процесу узгодження Allianz продала повний контроль над своїм російським портфелем Zetta Insurance Group. Allianz у листопаді заявила, що угода відкладається регулюючими органами РФ.

Allianz припинила приймати нові замовлення в Росії невдовзі після того, як РФ вторглася до України.

Компанія заявила, що збереже 49,9% акцій свого російського бізнесу, але припинить участь в операційній діяльності підрозділу. У компанії підкреслили, що продаж активів призведе до скорочення чистого прибутку Allianz на 400 млн євро.

Allianz

Найбільша німецька страхова компанія та одна з найбільших у світі, що входить до списку системно значущих для світової економіки

У 2021 році компанія займала 38 місце у Fortune Global 500. Компанія - компонент фондового ринку Європейського індексу Stoxx 50.