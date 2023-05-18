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Страховая компания Allianz продала свои активы в России

Фото: Allianz (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкая страховая компания Allianz завершила сделку по продаже своих активов в России. В настоящее время ими владеет местная фирма "Интерхолдинг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Allianz Россия, которое приводит Reuters.

После продолжительного процесса согласования Allianz продала полный контроль над своим российским портфелем Zetta Insurance Group. Allianz в ноябре заявила, что соглашение откладывается регулирующими органами РФ.

Allianz перестала принимать новые заказы в России вскоре после того, как РФ вторглась в Украину.

Компания заявила, что сбережет 49,9% акций своего российского бизнеса, но прекратит участие в операционной деятельности подразделения. В компании подчеркнули, что продажа активов приведет к сокращению чистой прибыли Allianz на 400 млн евро.

Allianz

Крупнейшая немецкая страховая компания и одна из крупнейших в мире, входящая в список системно значимых для мировой экономики

В 2021 году компания занимала 38 место в Fortune Global 500. Компания - компонент фондового рынка Европейского индекса Stoxx 50.

Напомним, что один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники CNH Industrial, которому принадлежат компании Case и New Holland, продаст свои активы в России.

Кроме того, мы писали, что Hitachi Energy объявила о завершении продаж своего российского бизнеса местному менеджменту.

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