Страховая компания Allianz продала свои активы в России

Немецкая страховая компания Allianz завершила сделку по продаже своих активов в России. В настоящее время ими владеет местная фирма "Интерхолдинг".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Allianz Россия, которое приводит Reuters.
После продолжительного процесса согласования Allianz продала полный контроль над своим российским портфелем Zetta Insurance Group. Allianz в ноябре заявила, что соглашение откладывается регулирующими органами РФ.
Allianz перестала принимать новые заказы в России вскоре после того, как РФ вторглась в Украину.
Компания заявила, что сбережет 49,9% акций своего российского бизнеса, но прекратит участие в операционной деятельности подразделения. В компании подчеркнули, что продажа активов приведет к сокращению чистой прибыли Allianz на 400 млн евро.
Allianz
Крупнейшая немецкая страховая компания и одна из крупнейших в мире, входящая в список системно значимых для мировой экономики
В 2021 году компания занимала 38 место в Fortune Global 500. Компания - компонент фондового рынка Европейского индекса Stoxx 50.
Напомним, что один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники CNH Industrial, которому принадлежат компании Case и New Holland, продаст свои активы в России.
Кроме того, мы писали, что Hitachi Energy объявила о завершении продаж своего российского бизнеса местному менеджменту.
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