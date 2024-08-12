Страхова ARX підбила фінансові підсумки роботи за 6 місяців 2024 року

Підбито підсумки роботи страхової компанії ARX

Сума валових премій ARX, яка займається ризиковим страхування, за 6 місяців 2024 року склала понад 1,9 млрд грн. Це на 14 % більше, ніж минулого року. Виплати склали понад 856 млн грн.

КАСКО

Одним з найуспішніших напрямків у страхуванні компанії ARX є добровільне автострахування КАСКО. За 6 місяців 2024 року зібрано понад 1 млрд грн, що на 24% більше, ніж минулого року. Компанія першою запропонувала актуальний продукт КАСКО «Залізний купол», який захищає авто від воєнних ризиків. Покривається навіть повна загибель авто. Всього можна обирати з 5 програм КАСКО. Придбати поліс можна навіть віддалено, зробивши відеоогляд авто за допомогою застосунку MyARX.

Автоцивілка та інші види страхування

Сума премій по ОСЦПВ складає понад 155 млн грн (+25 % до минулого року). ОСЦПВ або Автоцивілка від ARX – одна з самих надійних на ринку, її легко придбати онлайн на сайті компанії. Кожний поліс має додаткову опцію «Автоконсьєрж», усі договори можна зручно тримати у застосунку MyARX. Премії з медичного страхування складають понад 277 млн грн, страхуванню майна - понад 219 млн грн

Корпоротивна соціальна відповідальність

У другому кварталі ІХ Національний рейтинг якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти" визнав репутацію ARX найкращою на страховому ринку України. Корпоративна соціальна відповідальність міцно вбудована в стратегію та ДНК бренду ARX. ARX продовжує співпрацю з фондом компетентної допомоги армії Повернись живим, беручі активну участь у їх проєктах.

Загалом на потреби ЗСУ з початку війни спрямовано понад 65 млн грн. За 6 місяців компанії ARX ARX Life сплатили понад 236 млн грн податків, а всього з початку повномасштабного вторгнення сплачено 1 млрд грн до державного бюджету. По

Андрій Перетяжко, голова правління cтрахвої ARX, зазначив: «Всі розуміють, що зараз питання надходження податків важливе як ніколи. У кожного топ менеджера сьогодні має бути дві цифри в голові: скільки ми сплатили податків та зробили донатів»

Компанія ARX вже 30 років оперує на ринку України, кожного дня сплачується майже 5 млн грн страхових відшкодувань.