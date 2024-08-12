Страховая ARX подвела финансовые итоги работы за 6 месяцев 2024 года

Подведены итоги работы страховой компании ARX

Сумма валовых премий ARX, которая занимается рисковым страхованием, за 6 месяцев 2024 года составила более 1,9 млрд грн. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Выплаты составили более 856 млн. грн.

КАСКО

Одним из самых успешных направлений страхования компании ARX является добровольное автострахование КАСКО. За 6 месяцев 2024 года собрано более 1 млрд грн, что на 24% больше, чем в прошлом году. Компания первой предложила актуальный продукт КАСКО «Залізний купол», защищающий авто от военных рисков. Покрывается даже полная гибель авто. Всего можно выбирать из 5 программ КАСКО. Приобрести полис можно даже удаленно, сделав видеообзор авто с помощью приложения MyARX.

Автогражданка и другие виды страхования

Сумма премий по ОСАГО составляет более 155 млн грн (+25% к прошлому году). ОСАГО или Автогражданка от ARX – одна из самых надежных на рынке, ее легко приобрести онлайн на сайте компании. У каждого полиса есть дополнительная опция «Автоконсьерж», все договоры можно удобно держать в приложении MyARX. Премии по медицинскому страхованию составляют более 277 млн ​​грн, страхованию имущества - более 219 млн грн

Корпоративная социальная ответственность

Во втором квартале IX Национальный рейтинг качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" признал репутацию ARX лучшей на страховом рынке Украины. Корпоративная социальная ответственность прочно встроена в стратегию и ДНК бренда ARX. ARX ​​продолжает сотрудничество с фондом компетентной помощи армии «Повернись живим», активно участвуя в их проектах.

Всего на нужды ВСУ с начала войны направлено более 65 млн. грн. За 6 месяцев компании ARX и ARX Life заплатили более 236 млн грн налогов, а всего с начала полномасштабного вторжения заплачено 1 млрд грн в государственный бюджет. Андрей Перетяжко, председатель правления страховой ARX, отметил: «Все понимают, что сейчас вопрос поступления налогов важен как никогда. У каждого топ-менеджера сегодня должно быть две цифры в голове: сколько мы заплатили налогов и отправили донатов»

Компания ARX уже 30 лет оперирует на рынке Украины, каждый день выплачивается почти 5 млн грн страховых возмещений