Страх Заходу перед ескалацією дозволить РФ використовувати його у своїх інтересах, - МЗС Литви

Захід дає змогу використовувати Росії свій страх перед ескалацією для використання його в інтересах Кремля.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Страх Заходу перед ескалацією ситуації шляхом надання ППО Україні дасть змогу Росії використати таку нерішучість у своїх інтересах", - заявив він.
Міністр додав, що успіх спільних зусиль Ізраїлю та його союзників із захисту від ракет і безпілотників, запущених Іраном, повинен призвести до збільшення поставок засобів ППО в Україну.
Ландсбергіс закликав до негайного посилення санкцій проти Ірану за його дестабілізаційні дії в регіоні та підтримку російської агресії проти України, розширення заборон на компоненти, які використовуються під час виробництва дронів, і введення заборон, пов'язаних із балістичними ракетами.
Міністр звернув увагу на наслідки зволікання Заходу з посиленням санкцій - за вихідні в бік Ізраїлю було запущено близько 300 балістичних і крилатих ракет і безпілотників "Шахед", а минулого тижня Росія запустила в напрямку України ще 180 таких самих дронів "Шахед", які Росія використовує в агресивній війні проти України.
Називаючи найближчі пріоритети, міністр наголосив на необхідності уникнути поширення конфлікту в регіоні, який "спричинив би катастрофічні наслідки не тільки для держав Близького Сходу, а й для України, яка продовжує захищатися від Росії".
З початку жорстокої повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, Литва демонструє себе як один із найвідданіших та найактивніших союзників нашої держави. Її підтримка охоплює широкий спектр: від військової допомоги до рішучої політичної підтримки євроінтеграційних та натовецьких прагнень України.
У січні 2024 року, під час візиту до Києва, президент Литви Ґітанас Науседа оголосив про виділення Україні щедрого пакета допомоги на суму 200 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на довгострокову підтримку української економіки та обороноздатності.
Нещодавно Литва здійснила черговий рішучий крок, оголосивши про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. На реалізацію цієї ініціативи з литовського бюджету буде виділено 2 мільйони євро. Ці безпілотники стануть для українських військових важливим інструментом у боротьбі з російським агресором.
Окрім суттєвої військової допомоги, Литва також активно долучається до відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок варварських обстрілів з боку росіян.
Важливо зазначити, що Литва не обмежується лише наданням прямої допомоги. Країна також виступає одним із лідерів у закликах до міжнародної спільноти щодо посилення санкцій проти Росії та надання Україні всебічної підтримки у цій безжальній війні.
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