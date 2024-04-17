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Страх Запада перед эскалацией позволит РФ использовать его в своих интересах, - МИД Литвы

Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запад позволяет использовать России свой страх перед эскалацией для использования его в интересах Кремля.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Страх Запада перед эскалацией ситуации путем предоставления ПВО Украине позволит России использовать такую нерешительность в своих интересах", - заявил он. 

Министр добавил, что успех совместных усилий Израиля и его союзников по защите от ракет и беспилотников, запущенных Ираном, должен привести к увеличению поставок средств ПВО в Украину.

Ландсбергис призвал к немедленному усилению санкций против Ирана за его дестабилизирующие действия в регионе и поддержку российской агрессии против Украины, расширению запретов на компоненты, используемые при производстве дронов, и введению запретов, связанных с баллистическими ракетами.

Министр обратил внимание на последствия промедления Запада с ужесточением санкций - за выходные в сторону Израиля было запущено около 300 баллистических и крылатых ракет и беспилотников "Шахед", а на прошлой неделе Россия запустила в направлении Украины еще 180 таких же дронов "Шахед", которые Россия использует в агрессивной войне против Украины.

Называя ближайшие приоритеты, министр подчеркнул необходимость избежать распространения конфликта в регионе, который "повлек бы катастрофические последствия не только для государств Ближнего Востока, но и для Украины, которая продолжает защищаться от России".
 

Поддержка Литвы

С начала жестокой полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, Литва демонстрирует себя как один из самых преданных и активных союзников нашего государства. Ее поддержка охватывает широкий спектр: от военной помощи до решительной политической поддержки евроинтеграционных и натовских стремлений Украины.

В январе 2024 года во время визита в Киев президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине щедрого пакета помощи на сумму 200 миллионов евро. Эти средства направлены на долгосрочную поддержку украинской экономики и обороноспособности.

Недавно Литва предприняла очередной решительный шаг, объявив о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На реализацию этой инициативы из литовского бюджета будет выделено 2 миллиона евро. Эти беспилотники станут для украинских военных важным инструментом в борьбе с российским агрессором.

Кроме существенной военной помощи, Литва также активно вовлекается в восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате варварских обстрелов со стороны россиян.

Важно отметить, что Литва не ограничивается только предоставлением прямой помощи. Страна также выступает одним из лидеров в призывах к международному сообществу об усилении санкций против России и предоставлении Украине всесторонней поддержки в этой безжалостной войне.

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