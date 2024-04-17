Страх Заходу перед ескалацією дозволить РФ використовувати його у своїх інтересах, - МЗС Литви

Захід дає змогу використовувати Росії свій страх перед ескалацією для використання його в інтересах Кремля.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Страх Заходу перед ескалацією ситуації шляхом надання ППО Україні дасть змогу Росії використати таку нерішучість у своїх інтересах", - заявив він.

Міністр додав, що успіх спільних зусиль Ізраїлю та його союзників із захисту від ракет і безпілотників, запущених Іраном, повинен призвести до збільшення поставок засобів ППО в Україну.

Ландсбергіс закликав до негайного посилення санкцій проти Ірану за його дестабілізаційні дії в регіоні та підтримку російської агресії проти України, розширення заборон на компоненти, які використовуються під час виробництва дронів, і введення заборон, пов'язаних із балістичними ракетами.

Міністр звернув увагу на наслідки зволікання Заходу з посиленням санкцій - за вихідні в бік Ізраїлю було запущено близько 300 балістичних і крилатих ракет і безпілотників "Шахед", а минулого тижня Росія запустила в напрямку України ще 180 таких самих дронів "Шахед", які Росія використовує в агресивній війні проти України.

Називаючи найближчі пріоритети, міністр наголосив на необхідності уникнути поширення конфлікту в регіоні, який "спричинив би катастрофічні наслідки не тільки для держав Близького Сходу, а й для України, яка продовжує захищатися від Росії".