Страх Запада перед эскалацией позволит РФ использовать его в своих интересах, - МИД Литвы

Запад позволяет использовать России свой страх перед эскалацией для использования его в интересах Кремля.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Страх Запада перед эскалацией ситуации путем предоставления ПВО Украине позволит России использовать такую нерешительность в своих интересах", - заявил он.

Министр добавил, что успех совместных усилий Израиля и его союзников по защите от ракет и беспилотников, запущенных Ираном, должен привести к увеличению поставок средств ПВО в Украину.

Ландсбергис призвал к немедленному усилению санкций против Ирана за его дестабилизирующие действия в регионе и поддержку российской агрессии против Украины, расширению запретов на компоненты, используемые при производстве дронов, и введению запретов, связанных с баллистическими ракетами.

Министр обратил внимание на последствия промедления Запада с ужесточением санкций - за выходные в сторону Израиля было запущено около 300 баллистических и крылатых ракет и беспилотников "Шахед", а на прошлой неделе Россия запустила в направлении Украины еще 180 таких же дронов "Шахед", которые Россия использует в агрессивной войне против Украины.

Называя ближайшие приоритеты, министр подчеркнул необходимость избежать распространения конфликта в регионе, который "повлек бы катастрофические последствия не только для государств Ближнего Востока, но и для Украины, которая продолжает защищаться от России".

