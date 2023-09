Страх і відраза в Манілі. Форвард збірної Сербії втратив нирку на баскетбольному ЧС-2023

Ігрове зіткнення для 25-річного баскетболіста обернулося важкою операцією. Медики вимушено видалили балканцю нирку після травми наприкінці поєдинку ЧС-2023.

Сіманіч в одному з епізодів отримав удар ліктем в ниркову зону. Керманич сербської збірної Светіслав Пешіч розповів, що внаслідок удару в форварда розпочалася сильна кровотеча, а знайти необхідну кров виявилося вкрай складно. Спершу лікарі зберегли нирку, але після ускладнень змушені були провести нефректомію.

Збірній Сербії на чемпіонаті світу Сіманіч не допоможе. Більше того, тепер під серйозним питанням опинилася його подальша кар'єра. Минулий сезон триразовий переможець Адріатичної ліги провів у складі "Сарагоси".

Сербія на ЧС-2023 продовжила боротьбу в плей-офф турніру. 5 вересня балканці зустрінуться зі збірною Литви в чвертьфіналі змагань. Переможець протистояння за вихід у фінал побореться зі сильнішим у парі Канада – Словенія.

Could this play against Borisa Simanic be intentional? #FIBAWC #WinForAll



pic.twitter.com/AuI0EiHbSB