Страх и отвращение в Маниле. Форвард сборной Сербии потерял почку на баскетбольном ЧМ-2023

Трудный форвард испанской "Сарагосы" и баскетбольной сборной Сербии Бориша Симанич получил серьезные проблемы со здоровьем после матча чемпионата мира против сборной Южного Судана. Ему удалили почку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

Игровое столкновение для 25-летнего баскетболиста обернулось тяжелой операцией. Медики вынужденно удалили почку балканца после травмы в конце поединка ЧМ-2023.

Симанич в одном из эпизодов получил удар локтем в почечную зону. Наставник сербской сборной Светислав Пешич рассказал, что в результате удара в форварда началось сильное кровотечение, а найти необходимую кровь оказалось очень сложно. Сначала врачи сохранили почку, но после осложнений были вынуждены провести нефрэктомию.

Сборная Сербии на чемпионате мира Симанич не поможет. Более того, теперь под серьезным вопросом очутилась его дальнейшая карьера. Прошлый сезон трехкратный победитель Адриатической лиги провел в составе "Сарагосы".

Сербия на ЧМ-2023 продолжила борьбу в плей-офф турнира. 5 сентября балканцы встретятся со сборной Литвы в четвертьфинале соревнований. Победитель противостояния за выход в финал сразится с сильнейшим в паре Канада – Словения.