Стояв за терактом 7 жовтня. Що відомо про лідера ХАМАС Сінвара, якого міг вбити Ізраїль
Ізраїльські військові могли ліквідувати лідера ХАМАС Яхью Сінвара. Він - відомий терорист, який підозрюється в організації атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Більш детально про Сінвара та ймовірну ліквідацію, - у матеріалі РБК-Україна.
Зміст:
Життя Сінвара
Яхья Сінвар народився 1963 року в таборі біженців Хан-Юніс на півдні Сектору Газа. Його батьки - родом з Ашкелону (зараз - місто в Ізраїлі), але їм довелося стати біженцями після заснування держави Ізраїль у 1948 році.
Вже у 19 років Сінвара вперше заарештували за "ісламську діяльність". У 22 роки був повторний арешт хлопця. Тоді його "помітив" засновник ХАМАС шейх Ахмед Ясін.
У 1987 році у віці 25 років Сінвар створив усередині ХАМАС організацію внутрішньої безпеки "Аль-Мажд". Організація зайнялася вбивством палестинців, які співпрацювали з Ізраїлем. Частину вбивств, згідно з розповідями очевидців, міг здійснити сам Сінвар.
У 1988 році Ізраїль заарештував Сінвара за підозрою у 12 вбивствах, йому дали чотири довічні терміни. До 2011 року - майже 22 роки - бойовик провів в ізраїльських в'язницях.
У 2011 році Сінвара звільнили в рамках угоди, згідно з якою Ізраїль відпустив 1027 палестинських та ізраїльських арабських ув'язнених замість одного заручника - воїна ЦАХАЛ.
У 2017 році Яхья Сінвар очолив ХАМАС у Секторі Газа. За даними Тель-Авіва, він міг брати участь у плануванні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли бойовики захопили та вбили велику кількість як військових, так і мирних жителів.
Що відомо про можливу ліквідацію Сінвару
Сьогодні, 17 жовтня, Армія оборони Ізраїлю прозвітувала про ліквідацію трьох терористів ХАМАС у Секторі Газа. Одним з них, ймовірно, був Яхья Сінвар.
"На даному етапі особи терористів не можуть бути підтверджені", - наголосили в ЦАХАЛ.
Поки що нових офіційних подробиць про ліквідацію бойовика немає. Але арабські ЗМІ з посиланням на свої джерела підтверджують інформацію про смерть Сінвара.
У той же час, як пише Sky News з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, зараз Ізраїль чекає на результати аналізу ДНК тіла. Це може тривати кілька годин.
У свою чергу президент США Джо Байден уже заявив, що його поінформували, що Ізраїль перевіряє, чи був вбитий Сінвар.
Варто зауважити, що раніше Ізраїль зумів ліквідувати лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Він був вбитий внаслідок авіаудару.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.