Стояв за терактом 7 жовтня. Що відомо про лідера ХАМАС Сінвара, якого міг вбити Ізраїль

Ізраїльські військові могли ліквідувати лідера ХАМАС Яхью Сінвара. Він - відомий терорист, який підозрюється в організації атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Більш детально про Сінвара та ймовірну ліквідацію, - у матеріалі РБК-Україна .

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Життя Сінвара

Яхья Сінвар народився 1963 року в таборі біженців Хан-Юніс на півдні Сектору Газа. Його батьки - родом з Ашкелону (зараз - місто в Ізраїлі), але їм довелося стати біженцями після заснування держави Ізраїль у 1948 році.

Вже у 19 років Сінвара вперше заарештували за "ісламську діяльність". У 22 роки був повторний арешт хлопця. Тоді його "помітив" засновник ХАМАС шейх Ахмед Ясін.

У 1987 році у віці 25 років Сінвар створив усередині ХАМАС організацію внутрішньої безпеки "Аль-Мажд". Організація зайнялася вбивством палестинців, які співпрацювали з Ізраїлем. Частину вбивств, згідно з розповідями очевидців, міг здійснити сам Сінвар.

У 1988 році Ізраїль заарештував Сінвара за підозрою у 12 вбивствах, йому дали чотири довічні терміни. До 2011 року - майже 22 роки - бойовик провів в ізраїльських в'язницях.

У 2011 році Сінвара звільнили в рамках угоди, згідно з якою Ізраїль відпустив 1027 палестинських та ізраїльських арабських ув'язнених замість одного заручника - воїна ЦАХАЛ.

У 2017 році Яхья Сінвар очолив ХАМАС у Секторі Газа. За даними Тель-Авіва, він міг брати участь у плануванні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли бойовики захопили та вбили велику кількість як військових, так і мирних жителів.

Що відомо про можливу ліквідацію Сінвару

Сьогодні, 17 жовтня, Армія оборони Ізраїлю прозвітувала про ліквідацію трьох терористів ХАМАС у Секторі Газа. Одним з них, ймовірно, був Яхья Сінвар.

"На даному етапі особи терористів не можуть бути підтверджені", - наголосили в ЦАХАЛ.

Поки що нових офіційних подробиць про ліквідацію бойовика немає. Але арабські ЗМІ з посиланням на свої джерела підтверджують інформацію про смерть Сінвара.

У той же час, як пише Sky News з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника, зараз Ізраїль чекає на результати аналізу ДНК тіла. Це може тривати кілька годин.

У свою чергу президент США Джо Байден уже заявив, що його поінформували, що Ізраїль перевіряє, чи був вбитий Сінвар.