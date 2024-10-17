Стоял за терактом 7 октября. Что известно о лидере ХАМАС Синваре, которого мог убить Израиль

Израильские военные могли ликвидировать лидера ХАМАС Яхью Синвара. Он - известный террорист, который подозревается в организации атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Более детально о Синваре и вероятной ликвидации, - в материале РБК-Украина .

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Жизнь Синвара

Яхья Синвар родился в 1963 году в лагере беженцев Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Его родители - родом из Ашкелона (сейчас - город в Израиле), но им пришлось стать беженцами после основания государства Израиль в 1948 году.

Уже в 19 лет Синвара впервые арестовали за "исламскую деятельность". В 22 года был повторный арест парня. Тогда его "заметил" основатель ХАМАС шейх Ахмед Ясин.

В 1987 году году в возрасте 25 лет Синвар создал внутри ХАМАС организацию внутренней безопасности "Аль-Мажд". Организация занялась убийством палестинцев, которые сотрудничали с Израилем. Часть убийств, согласно рассказам очевидцев, мог совершить сам Синвар.

В 1988 году Израиль арестовал Синвара по подозрению в 12 убийствах, ему дали четыре пожизненных срока. До 2011 года - почти 22 года - боевик провел в израильских тюрьмах.

В 2011 году Синвара освободили в рамках сделки, согласно которой Израиль отпустил 1027 палестинских и израильских арабских заключенных взамен на одного заложника - воина ЦАХАЛ.

В 2017 году Яхья Синвар возглавил ХАМАС в Секторе Газа. Согласно данным Тель-Авива, он мог участвовать в планировании нападения на Израиль 7 октября 2023 года, когда боевики захватили и убили большое количество как военных, так и мирных жителей.

Что известно о возможной ликвидации Синвара

Сегодня, 17 октября, Армия обороны Израиля отчиталась о ликвидации трех террористов ХАМАС в Секторе Газа. Одним из них, вероятно, был Яхья Синвар.

"На данном этапе личности террористов не могут быть подтверждены", - подчеркнули в ЦАХАЛ.

Пока новых официальных подробностей о ликвидации боевика нет. Но арабские СМИ со ссылкой на свои источники подтверждают информацию о смерти Синвара.

В то же время, как пишет Sky News со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, сейчас Израиль ждет результатов анализа ДНК тела. Это может занять несколько часов.

В свою очередь президент США Джо Байден уже заявил, что его проинформировали, что Израиль проверяет, был ли убит Синвар.