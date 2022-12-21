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Стоять на блокпостах до Василівки. У Мелітополь навезли кадировців

Фото: у Мелітополь навезли кадировців (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На тимчасово окуповану територію Запорізької області завезли чергову партію кадирівців. Підкріплення прибуло після призначення нового "наглядача" - племінника Кадирова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"Декілька тижнів тому ми повідомляли, що приїжджав "наглядач" від Кадирова. Після його приїзду за ці два тижні приїхала величезна кількість кадирівців до Мелітополя, які поводять себе агресивно як на дорогах міста,так і в цивільних місцях. Але знаковим є те, що саме кадирівці тепер зайняли всі блокпости - від Мелітополя до Василівки", - розповів він.

Також за його словами, у них є ще одне завдання.

"Контролювати мобілізованих, які абсолютно неадекватні, непрогнозовані і можуть розбігтися в будь-яку мить. Адже окупанти і колаборанти на Запоріжжі почуваються зовсім некомфортно, бо бавовна розцвітає навіть в глибокому тилу", - констатував очільник міста.

Як повідомлялося, в захоплений Мелітополь приїхав племінник Кадирова. Він стежитиме за місцевими гауляйтерами, яким окупанти не довіряють.

Нагадаємо, вночі вівторка, 20 грудня, на Кримському перешийку поблизу Чонгара колона окупантів потрапила під обстріл.

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