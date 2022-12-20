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Колона росіян потрапила під обстріл біля Чонгару

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Крим, Вівторок 20 грудня 2022 12:49
Колона росіян потрапила під обстріл біля Чонгару Фото: колона росіян потрапила під обстріл біля Чонгару (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі вівторка, 20 грудня, на Кримському перешийку поблизу Чонгару колона окупантів потрапила під обстріл. Дивні вибухи постійно лунають на самому півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Ховаючись у Криму рашисти сподіваються, що до них не дістануть наші сили оборони або їх врятують їхні "надійні" ППО. Проте факти говорять про інше. Чим ближче ми підступаємо до ворога, тим менше шансів у окупантів втекти. Тим паче і Кримський міст ненадійно тримається", - розповів він.

За словами Федорова, звільнення Мелітополя скоротить дистанцію між ЗСУ і ворогом настільки, що угрупування "другої армії світу" в Криму будуть як на долоні.

"Тож сьогодні під прицілом тоненький перешийок. Завтра під контролем весь півострів", - констатував очільник міста.

Як повідомлялось, у російському місті Шебекіно Бєлгородської області сьогодні, 20 грудня заявили про "обстріл". Над містом здіймаються чорні клуби диму, а жителі залишилися без води та світла.

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