Стоят на блокпостах до Васильевки. В Мелитополь навезли кадыровцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона .

"Несколько недель назад мы сообщали, что приезжал "смотритель" от Кадырова. После его приезда за эти две недели приехало огромное количество кадыровцев в Мелитополь, которые ведут себя агрессивно как на дорогах города, так и в гражданских местах. Но знаковым является то, что именно кадыровцы теперь заняли все блокпосты - от Мелитополя до Васильевки", – рассказал он.

Также, по его словам, у них есть еще одна задача.

"Контролировать мобилизованных, которые абсолютно неадекватны, непрогнозируемы и могут разбежаться в любой момент. Ведь оккупанты и коллаборанты в Запорожье чувствуют себя совсем некомфортно, потому что хлопок расцветает даже в глубоком тылу", - констатировал глава города.