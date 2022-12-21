Стоят на блокпостах до Васильевки. В Мелитополь навезли кадыровцев

На временно оккупированную территорию Запорожской области привезли очередную партию кадыровцев. Подкрепление прибыло после назначения нового "смотрящего" - племянника Кадырова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.
"Несколько недель назад мы сообщали, что приезжал "смотритель" от Кадырова. После его приезда за эти две недели приехало огромное количество кадыровцев в Мелитополь, которые ведут себя агрессивно как на дорогах города, так и в гражданских местах. Но знаковым является то, что именно кадыровцы теперь заняли все блокпосты - от Мелитополя до Васильевки", – рассказал он.
Также, по его словам, у них есть еще одна задача.
"Контролировать мобилизованных, которые абсолютно неадекватны, непрогнозируемы и могут разбежаться в любой момент. Ведь оккупанты и коллаборанты в Запорожье чувствуют себя совсем некомфортно, потому что хлопок расцветает даже в глубоком тылу", - констатировал глава города.
Как сообщалось, в захваченный Мелитополь приехал племянник Кадырова. Он будет следить за местными гауляйтерами, которым оккупанты не доверяют.
Напомним, ночью вторника, 20 декабря, на Крымском перешейке близ Чонгара колонна оккупантов попала под обстрел.
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