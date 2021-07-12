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Стоял на зарядке. В Киеве в квартире загорелся электросамокат, есть пострадавший

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Героев Сталинграда произошел пожар. В одной из квартир загорелся электросамокат.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В коридоре одной из квартир на 7-этаже 15-этажного жилого дома произошло возгорание электросамоката.

По предварительным данным, электросамокат в это время заряжался, огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом. Мужчина и женщина, в это время находились в комнате квартиры, они самостоятельно покинули помещение.

Огонь потушили, но есть пострадавший. Его с ожогами рук и лица госпитализировали в ожоговый центр.

В результате возгорания горели два электросамоката, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры.

Напомним, в Киеве на улице Академика Булаховского произошел пожар.

Кроме того, 21 июня в Белогородке (Киевская область) произошел взрыв в многоэтажке, спровоцировавший пожар.

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пожарэлектросамокат