Стосується Києва та області. У ЗСУ зробили важливу заяву

У Києві та області з 23 по 25 травня 2023 року пройдуть військові навчання. Громадян просять не повідомляти про переміщення техніки та особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Сухопутних сил ЗСУ у Facebook .

Як зазначається в повідомленні, в ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

"У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу", - додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, українські військові продовжують зміцнювати північний кордон. За останні десять днів захисники встановили нові мінні поля та викопали тисячі метрів оборонних траншів.

Нагадаємо, у Чернігівській області пройшли тренування підрозділів Сил ТРО. Військові відпрацьовували обкатку танками, захоплення укріплених позицій противника та долали психологічну смугу перешкод.