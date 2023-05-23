Касается Киева и области. В ВСУ сделали важное заявление

В Киеве и области с 23 по 25 мая 2023 года пройдут военные учения. Граждан просят не сообщать о перемещении техники и личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Сухопутных сил ВСУ в Facebook .

Как отмечается в сообщении, в ходе тренировки пройдут практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

"В связи с проведением учений будет производиться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Просим граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава", - добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, украинские военные продолжают укреплять северную границу. За последние десять дней защитники установили новые минные поля и вырыли тысячи метров оборонительных траншей.

Напомним, в Черниговской области прошли тренировки подразделений Сил ТРО. Военные отрабатывали обкатку танками, захват укрепленных позиций противника и преодолевали психологическую полосу препятствий.