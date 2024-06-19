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Стосується F-16 і не лише. Данія оголосила про новий пакет допомоги для України

Фото: Міноборони Данії (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги. Він є вже 19-м за рахунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.

Зокрема, як зазначають у Міноборони Данії, укладення низки різноманітних угод із союзниками щодо закупівель і передач із боку союзної оборонної промисловості.

"Серед іншого, більше обладнання для підтримки літаків F-16, переданих Данією", - додають у відомстві.

Трольс Лунд Пульсен.

Як зазначив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, 

 

Допомога Україні від Данії: F-16
Для передачі винищувачів F-16 Україні створили спецкоаліцію, яку очолили Нідерланди та Данія. Вибір на ці країни впав невипадково - у них є авіатренажери.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що винищувачі F-16 надійдуть до України найближчим часом.

При цьому, як зазначав він раніше, перші F-16, які отримає Україна у 2024 році, не відіграють ключову роль на фронті.

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