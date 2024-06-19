Стосується F-16 і не лише. Данія оголосила про новий пакет допомоги для України

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги. Він є вже 19-м за рахунком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.
Зокрема, як зазначають у Міноборони Данії, укладення низки різноманітних угод із союзниками щодо закупівель і передач із боку союзної оборонної промисловості.
"Серед іншого, більше обладнання для підтримки літаків F-16, переданих Данією", - додають у відомстві.
Трольс Лунд Пульсен.
Як зазначив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен,
Допомога Україні від Данії: F-16
Для передачі винищувачів F-16 Україні створили спецкоаліцію, яку очолили Нідерланди та Данія. Вибір на ці країни впав невипадково - у них є авіатренажери.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що винищувачі F-16 надійдуть до України найближчим часом.
При цьому, як зазначав він раніше, перші F-16, які отримає Україна у 2024 році, не відіграють ключову роль на фронті.
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