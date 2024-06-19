Касается F-16 и не только. Дания объявила о новом пакете помощи для Украины

"Сегодня (18 июня, - ред) правительство провело консультации с Советом внешней политики относительно 19-го пакета помощи, который поддержит неотложные потребности Украины и долгосрочное развитие способности Украины защищать себя", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в Минобороны Дании, пакет предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и передачам со стороны союзной оборонной промышленности.

"Среди прочего, больше оборудования для поддержки самолетов F-16, переданных Данией", - добавляют в ведомстве.

Как отмечают в министерстве, Украина все еще нуждается в значительной военной поддержке из-за продолжающейся российской агрессии против страны.

"Благодаря последнему пакету помощи мы оказываем максимально возможную поддержку для нужд Украины на поле боя здесь и сейчас. Но мы также имеем обязательства Дании по безопасности поддерживать Украину следующие 10 лет, поэтому мы создали датскую модель помощи через украинскую оборонную промышленность, которая поможет наращивать украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - отметил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен.

Как отметил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, Европа переживает судьбоносный момент.

"Этой инициативой мы отвечаем сильному украинскому желанию и укрепляем как украинскую, так и европейскую безопасность. Поэтому с датской стороны мы будем продолжать расширять наши возможности для поддержки украинской оборонной промышленности и мы также удовлетворены вниманием к этому в ЕС и других странах", - констатировал он.