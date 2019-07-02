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В Минске началось заседание контактной группы

Новости » Политика    02.07.2019 - 12:24
В Минске началось заседание контактной группы
Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Анонсировалось, что ТКГ рассмотрит ситуацию с гибелью военных на Донбассе

В Минске (Беларусь) начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Министерства иностранных дел Беларуси.

В Минске началось заседание контактной группы

Ранее анонсировалось, что ТКГ во вторник рассмотрит ситуацию с гибелью военных на Донбассе.

"В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, новый секретарь СНБО Александр Данилюк ранее анонсировал, что в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу будет рассмотрен вопрос обстрела боевиками санитарного автомобиля вблизи поселка Водяное.

Так, 1 июля утром санитарный автомобиль украинских сил попал под смертельный огонь боевиков вблизи поселка Водяное. Один военный сразу погиб на месте, затем стало известно, что в госпитале от тяжелых ранений скончался медик.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел санитарного авто в Водяном, призвал Европейский союз и Соединенные Штаты Америки должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе.

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