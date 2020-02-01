В сторону украинских позиций возле Широкиного выпустили 13 мин

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в субботу, 1 февраля, 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, вблизи населенного пункта Широкино из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин.

Обстрелы также велись неподалеку Старогнатовки, рядом с Авдеевкой, вблизи Лебединского, в районе Васильевки, два раза рядом с Луганским и рядом с Новолуганским.

"Вчера, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - отметили в ООС.

Напомним, российские незаконные вооруженные формирования устанавливают на оккупированных территориях Донбасса запрещенные Оттавской конвенцией мины ПМН-2. Украинские военные обнаружили заминированный район возле Орехового и нашли 240 противопехотных мин ПМН-2, которые имеют название "Черная вдова".