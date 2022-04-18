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В сторону Гуляйполя. Российские войска начали наступление в Запорожской области, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (24 tv)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска начали наступление в Запорожской области. Около 10 тысяч вражеских солдат движутся на юг в направлении Гуляйполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

Он отметил, что оккупантам удалось вторгнуться в два-три населенных пункта, однако украинские военные к этому готовы.

"Наконец южный фас российской группировки пришел в движение, тронулся. Мы ждали этого дня... Наконец поехали туда, условно говоря, в сторону Гуляйполя Запорожской области. Двигаются они очень аккуратно, ротной тактической группой, проползая от населенного пункта... Пока что в первые два-три (населенные пункта - ред.) зашли, но наконец обозначили какое-то движение", - рассказал Арестович.

Напомним недавно российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли м. Гуляйполе Запорожской области.

Добавим, в районе Васильевки Запорожской области российские оккупанты закрашивают на технике символы Z и устанавливают украинские флаги. В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что противник готовит провокации.

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