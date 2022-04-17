ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли Гуляйполе под Запорожьем: есть раненый, пять домов разбиты

Новина українською →
Запорожская область, Воскресенье 17 апреля 2022 09:47
Оккупанты обстреляли Гуляйполе под Запорожьем: есть раненый, пять домов разбиты Фото: оккупанты обстреляли Гуляйполе под Запорожьем (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли г. Гуляйполе Запорожской области. В результате чего есть пострадавший, пять домов разбиты, некоторые из них - полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Вчера, 16 апреля, оккупанты совершили обстрел из тяжелой артиллерии по домам местных жителей Гуляйполя. В результате обстрела снарядами попали в пять частных домов. В результате - часть из них разбиты полностью, остальные - имеют повреждения различной степени", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлена информация об одном травмированном мужчине пожилого возраста.

По факту военного преступления следователями начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Фото: оккупанты обстреляли Гуляйполе под Запорожьем (facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, вчера силы ПВО сбили над Запорожьем две вражеские ракеты. В результате падения обломков пострадала женщина, ее госпитализировали.

Добавим, недавно российские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области. В результате погиб один человек и еще пятеро ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война России против Украины
NEWS
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев