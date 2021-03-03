Сторонник "русского мира": суд отказался пустить скандального блогера в Украину

Суд рассмотрел жалобу адвокатов российского блогера на решение Службы безопасности Украины от марта 2017 года, которым Лебедеву был запрещен въезд сроком на 5 лет. Он не может попасть в страну, несмотря на то, что у него есть квартира и бизнес в Киеве.

Основанием для запрета стало то, что Лебедев на своих страницах в социальных сетях осуждал Революцию достоинства, публично выражал поддержку аннексии Крыма и называл пребывание полуострова в составе Украины "историческим недоразумением".

Кроме того, он как тревел-блогер посещал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и этим, по мнению СБУ, выражал поддержку боевикам и сознательно нарушал украинское законодательство.

Спецслужба уверена, что Лебедев также является активным сторонником "русского мира".

Россиянин в своей жалобе написал, что считает решение СБУ необоснованным, а также отметил, что в интернете нет данных об идентификации лица, распространявшего указанную информацию на его страницах в социальных сетях.

Верховный суд отклонил жалобу истца и оставил в силе все решения судов предыдущих инстанций о запрете въезда Лебедева в Украину. Постановление обжалованию не подлежит.