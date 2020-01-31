СБУ запретила въезд известному российскому певцу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Причина запрета - поддержка певцом аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ

Служба безопасности запретила въезд в Украину известному российскому певцу Валерию Сюткину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Сообщается, что такое решение приняли в связи с высказываниями Сюткина "относительно "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ". В ведомстве также напомнили процедуру запрета въезда иностранным гражданам в Украину:

СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;

кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба;

в случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства");

При наличии информации относительно иностранных артистов, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в ГПСУ.

Напомним, 27 апреля 2020 года в Киеве во Дворце Украина должен был состояться концерт Валерия Сюткина. В 2014 году в интервью Дмитрию Гордону Сюткин говорил, что аннексия Крыма является восстановлением исторической справедливости.

Также РБК-Украина сообщало, что за 2019 год СБУ запретила въезд 675 гражданам РФ. В общем, от начала 2014 года, Служба безопасности не пустила в Украину более 5 тыс. россиян.