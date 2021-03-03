Прихильник "російського світу": суд відмовився пустити скандального блогера до України

Суд розглянув скаргу адвокатів російського блогера на рішення Служби безпеки України від березня 2017 року, яким Лебедєву було заборонено в'їзд терміном на 5 років. Він не може потрапити до країни, незважаючи на те, що у нього є квартира і бізнес в Києві.

Підставою для заборони стало те, що Лебедєв на своїх сторінках у соціальних мережах засуджував Революцію гідності, публічно висловлював підтримку анексії Криму і називав перебування півострова в складі України "історичним непорозумінням".

Крім того, він як тревел-блогер відвідував окуповані території Донецької і Луганської областей і цим, на думку СБУ, висловлював підтримку бойовикам і свідомо порушував українське законодавство.

Спецслужба впевнена, що Лебедєв також є активним прихильником "російського світу".

Росіянин у своїй скарзі написав, що вважає рішення СБУ необгрунтованим, а також зазначив, що в інтернеті немає даних щодо ідентифікації особи, що поширювала зазначену інформацію на його сторінках у соціальних мережах.

Верховний суд відхилив скаргу позивача і залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про заборону в'їзду Лебедєва до України. Постанова оскарженню не підлягає.