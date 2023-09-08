"Сторони вирішили продовжувати". Генсек ООН поки не бачить мирного рішення війни в Україні

Він зазначив, що у війні Росії проти України надзвичайно важливими є всі зусилля щодо посередництва для врегулювання ситуації.

"Я не дуже вірю, що в найближчому майбутньому ми отримаємо мирне рішення. Я вважаю, що дві сторони все ж таки вирішили продовжувати конфлікт. І, звичайно, треба віддати належне всім тим, хто з добрими намірами намагається зробити все можливе, щоб ця драматична ситуація знайшла своє завершення", - заявив Гутерреш.

Переговори РФ та України

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозував, що восени у світі стануть більш популярними заклики нашої країни до переговорів з Росією.

Про діалог також періодично говорять представники країни-агресора. Вони скаржаться, що це нібито Україна не хоче переговорів.

Офіційні особи нашої країни неодноразово наголошували, що будь-які розмови з росіянами можливі лише після повного виведення військ РФ з території України.