RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Стороны решили продолжать". Генсек ООН пока не видит мирного решения войны в Украине

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мирного решения войны России против Украины, вероятно, не будет в ближайшее время, поскольку стороны конфликта решили продолжать боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.

Он отметил, что в войне России против Украины чрезвычайно важны все усилия по посредничеству для урегулирования ситуации. 

"Я не очень верю, что в ближайшем будущем мы получим мирное решение. Я считаю, что две стороны все же решили продолжать конфликт. И, конечно, надо отдать должное всем тем, кто с добрыми намерениями пытается сделать все возможное, чтобы эта драматическая ситуация нашла свое завершение", - заявил Гутерриш. 

Переговоры РФ и Украины

Напомним, еще несколько недель назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозировал, что осенью в мире станут более популярными призывы нашей страны к переговорам с Россией. 

О диалоге также периодически говорят представители страны-агрессора. Они жалуются, что это якобы Украина не хочет переговоров. 

Официальные лица нашей страны неоднократно подчеркивали, что любые разговоры с россиянами возможны только после полного вывода войск РФ с территории Украины

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНАнтониу ГутерришВойна России против Украины