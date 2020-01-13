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Сторонам конфликта не удалось договориться о перемирии в Ливии

Новости » В мире     13.01.2020 - 20:52
Сторонам конфликта не удалось договориться о перемирии в Ливии
Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Армия Хафтара отказался подписывать мирное соглашение

Сторонам конфликта в Ливии не удалось договориться о бессрочном прекращении огня во время переговоров в Москве с участием представителей России и Турции. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что представители международно признанного правительства Ливии в Триполи подписали документ о бессрочном перемирии, однако Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара отказалась подписывать документ, попросивши больше времени для рассмотрения данного вопроса.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сторонам удалось достичь определенного прогресса. Детали не сообщаются.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 13 января в Москве проходят переговоры, на которых стороны конфликта в Ливии планируют отказаться от всех наступательных военных действий в отношении друг друга.

Также сообщалось, что Германия планирует провести 19 января саммит по вопросам ситуации в Ливии, на котором планирует обсудить шаги по достижению мира в регионе. Саммит состоится в Берлине. Президент Турции уже подтвердил участие в саммите.

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