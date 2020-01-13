Сторонам конфлікту не вдалося домовитися про перемир'я у Лівії

Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com)

Армія Хафтара відмовився підписувати мирну угоду

Сторонам конфлікту в Лівії не вдалося домовитися про безстрокове припинення вогню під час переговорів у Москві за участю представників Росії і Туреччини. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що представники міжнародно визнаного уряду Лівії в Тріполі підписали документ про безстрокове перемир'я, однак Лівійська національна армія (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара відмовилася підписувати документ, попросили більше часу для розгляду даного питання.

При цьому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що сторонам вдалося досягти певного прогресу. Деталі не повідомляються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 13 січня в Москві проходять переговори, на яких сторони конфлікту в Лівії планують відмовитися від усіх наступальних військових дій у відношенні один одного.

Також повідомлялося, що Німеччина планує провести 19 січня саміт з питань ситуації в Лівії, на якому планує обговорити кроки щодо досягнення миру в регіоні. Саміт відбудеться у Берліні. Президент Туреччини вже підтвердив участь у саміті.