Стопроцентный результат. ВСУ сбили все ракеты, выпущенные по Хмельницкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в ходе телемарафона .

"Сегодня наша противовоздушная оборона отработала на "отлично". Есть едва ли не впервые стопроцентный результат. Сегодня, как известно, была ракетная атака с акватории Черного моря. Четыре ракеты "Калибр" полетели в сторону Хмельницкой области. Мы ранее сообщали, что три ракеты уничтожены, но по уточненной информации - четыре сбитые крылатые ракеты", - заявил Игнат.

При этом он добавил, что украинская авиация за сутки до десяти авиаударов по позициям россиян на юге и востоке страны. В результате были поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов.