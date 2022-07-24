Стопроцентный результат. ВСУ сбили все ракеты, выпущенные по Хмельницкой области

Сегодня, 24 июля, оккупанты пытались нанести ракетный удар по Хмельницкой области, но противовоздушная оборона Украины разрушила их планы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в ходе телемарафона.
"Сегодня наша противовоздушная оборона отработала на "отлично". Есть едва ли не впервые стопроцентный результат. Сегодня, как известно, была ракетная атака с акватории Черного моря. Четыре ракеты "Калибр" полетели в сторону Хмельницкой области. Мы ранее сообщали, что три ракеты уничтожены, но по уточненной информации - четыре сбитые крылатые ракеты", - заявил Игнат.
При этом он добавил, что украинская авиация за сутки до десяти авиаударов по позициям россиян на юге и востоке страны. В результате были поражены три взводных опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живая сила российских оккупантов.
Напомним, сегодня, 24 июля, утром в Хмельницкой области прозвучали сильные взрывы. Жителей региона просили оставаться в укрытиях.
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